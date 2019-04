Por otra parte, el Cagliari ha echado más leña al fuego al no aceptar las acusaciones de racismo. "El Cagliari rechaza las acusaciones de racismo. Escuché sobre todo silbados, que habrían dedicado a cualquier jugador. Si hubo insultos racistas, esos hay que condenarlos.Lo siento porque he escuchado demasiados moralismos. Si hubiera marcado Bernardeschi habría pasado la misma cosa. Hasta el gol no había pasado nada. Kean se equivocó en encarar a la afición y me lo dijeron también los jugadores del Juventus", aseguró Tommaso Giulini, presidente del club.