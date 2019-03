"Las palabras no pueden expresar lo triste que estoy ante el fallecimiento de Kenneth To. El mundo ha perdido a un ser humano increíble. Estoy muy agradecido por haber podido llamarlo amigo y haberlo conocido en los últimos años. No sólo era un competidor feroz, sino que, lo más importante, es que era una persona realmente buena. Mi corazón está con su familia, su novia y amigos. Te voy a extrañar amigo", escribió en sus redes sociales el famoso nadador norteamericano Ryan Lotche.