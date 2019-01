El empresario de 52 años le explica al argentino cómo fue su desembarco fútbol francés: "Nos acercamos a Nantes, como lo hacemos con muchos jugadores en otros clubes, para obtener el mandato de venta. No le estamos impidiendo trabajar con otro agente, pero la mayoría de los jugadores están muy satisfechos con nuestra mediación. No decimos 'somos como un padre para nuestros jugadores '. No, si no hubieras sido futbolista, estas personas no estarían interesadas en ti".