Este rotativo británico informó que el incidente sucedió hace varios años atrás, en 1995, cuando "no pudo bajar el tren de aterrizaje" de un Piper Cherokee, un avión que se utiliza para entrenamientos. En aquella ocasión David Ibbotson simulaba una falla de motor y terminó estrellándose con la pista. Aunque el nombre de Ibbotson no figura en el incidente registrado dentro del Departamento de Accidentes Aéreos de Gran Bretaña (Air Accident Investigation Branch), The Sun confirmó que protagonizó aquel choque.