"Lo que me sucedió fue muy aterrador, pero no me veo como una víctima, no siento pena de mí misma y no miraré hacia atrás", sentenció. "Ayer por la mañana, durante una sesión con el médico, pude mover los dedos de mi mano. Esto para mí es el mejor regalo de Navidad que podría haber deseado".