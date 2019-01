La situación no sólo generó reclamos entre la delegación de Leganés y sus aficionados. También una ex figura del Real Madrid hizo público su fastidio a través de las redes sociales. "Nos las prometíamos muy felices con el VAR pero ni por esas. Les da igual. Pasamos de un '¿Qué más quieres que te dé?' a 'Todo ok, José Luis' y se quedan tan tranquilos, oye", escribió el ex defensor Álvaro Arbeloa en su cuenta de Twitter.