Así, se sucedieron los momentos tensos. "¿Cuál es el plan para llegar de la mejor manera al US Open?", le preguntaron. "No lo sé", respondió, lacónicamente. "Hace días dijiste que haber estado mucho tiempo fuera del circuito te hizo apreciar el hecho de jugar al tenis, ¿sigues sintiéndote así o ha cambiado?", fue otra de las consultas. "No", replicó, amargo.