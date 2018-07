El ex entrenador del Palmeiras no quiere quedar expuesto en un conflicto político después de que Edwin Oviedo, presidente de la FPF, salió a aclarar que no tiene nada que ver con una presunta participación en actos ilícitos, producto de su amistad con el empresario Antonio Camayo, quien fue detenido por formar parte de una banda que promovía actos de corrupción en el sistema judicial de la región Callao.