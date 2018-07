A lo largo del minuto y medio que duró la grabación, el brasileño de 26 años, lanzó diversos mensajes en busca de limpiar su imagen: "Dentro de mí aún hay un niño. A veces encanta a todo el mundo. A veces enfada a todo el mundo. Mi lucha es mantener a ese niño vivo. Pero dentro de mí y no dentro del campo. Usted puede creer que caigo demasiado, pero la verdad es que no caí. Yo me desmoroné. Y créame que eso duele mucho más que cualquier pisotón en un pie operado"