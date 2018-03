A esto hay que sumarle que Nasser al Khelaïfi, presidente del PSG, no facilitará su salida. El qatarí, luego de la gran apuesta que realizó (fue la transferencia más cara de la historia), no quiere desprenderse de su máxima joya y solicitaría por su pase no menos de 400 millones de euros, algo que Barcelona no está dispuesto a pagar.