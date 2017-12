El brasileño Ronaldo saltó a la fama mundial al deslumbrar en su única temporada como futbolista del Barcelona FC. Sus actuaciones eran fantásticas pero no duró mucho en el fútbol español, ya que luego se marchó al Inter de Milán. No fue una salida muy feliz y el ex atacante ha comentado recientemente que el club catalán no ha sabido tratar correctamente a los jugadores de su país.