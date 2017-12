"No puedo pagar el dinero para seguir teniendo un abogado. Estoy en la casa pero tengo miedo, porque no sé a qué hora llegará la policía. A veces apago las luces porque no quiero que la gente sepa que estoy adentro. Puse todo detrás de la puerta", confesó el defensor. Sus inconvenientes con la ley inglesa se deben a que ya pasó el límite para que le entregara la propiedad a su ex mujer.