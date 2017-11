"Mi corazón se detuvo, y tuve insuficiencia renal. Me hicieron resucitación cardiopulmonar, me pusieron el desfibrilador dos veces y me trajeron de vuelta", explicó Clovis Hancock en las redes sociales y continuó: "El doctor dice que no debería pelear otra vez… estoy roto, supongo que seré un entrenador de ahora en adelante".