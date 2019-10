Autora versátil, ejerció la libertad tanto en sus decisiones íntimas, como en su trabajo literario. Produjo novelas, cuentos, obras de teatro, ensayos, artículos y libretos de ópera. Publicó dos novelas bajo el nombre falso de Jane Somers, sólo para calibrar la reacción de los editores. Escribió su autobiografía en dos volúmenes Dentro de mí (1994), que en inglés se tituló Under my skyn, y Un paseo por la sombra (1997). No le gustó nunca la palabra “sublimar”, sin embargo confiesa la catarsis que significó para ella la escritura, incluso bajo el peligro de volverse loca por la consciencia de sentirse tan distinta de los demás: “No creo haber temido la locura, porque, primero, eché mis miedos fuera a través de la literatura, es decir, escribí mi miedo a la locura”.