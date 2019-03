– Sabato es uno de mis autores predilectos y el único hombre al que he mandado flores de manera anónima, por pura fascinación literaria. Le conocí bastante, le admiré mucho y me siento muy feliz de ser amiga de su compañera, Elvira González Fraga, con la que sigo relacionándome. A él le hacía ilusión tener alguno de sus libros traducido al catalán. Yo me ofrecí. La editorial Planeta se interesó por el asunto, pero no fui capaz de ser fiel al texto porque todo el tiempo me acechaba la tentación de ir cambiando cosas y lo dejé. Creo que hubiera sido pecado mortal enmendar al gran Sabato.