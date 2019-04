Por supuesto, detrás de las palabras está la tristeza ("¿cómo te sientes? Como si te hubieras caído desde una altura de sesenta metros, consciente en todo momento, y hubieras aterrizado con los pies por delante en un cantero de rosas"), pero la elección estética de Barnes es clara y se repite en La única historia: el dolor propio no arroja luz sobre el ajeno, así que no tiene sentido evadir el hecho de que nuestro duelo se ajusta a nuestro carácter. "Juntas dos cosas que no se habían juntado antes. Y el mundo cambia. La gente quizá no lo advierta en el momento, pero no importa. El mundo ha cambiado, no obstante". Y si al final solo "las viejas palabras servían: muerte, congoja, tristeza, pesar, sufrimiento", ¿por qué no tomarse las palabras en serio?