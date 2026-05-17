Cachorro López: “Siempre jugueteé con el riesgo un poquito nomás”

Hay muy pocos productores musicales enormes, Cachorro es uno de ellos. Compone y produce para los más importantes artistas argentinos e hispanos desde la década del ‘80 hasta el día de hoy. Muchas de las canciones en español más exitosas llevan su firma. Tiene muchísimo talento y además tiene un don, dice que su don es ser empático y flexible. Para muchos músicos es un prócer. Formó junto a Miguel Abuelo la mítica banda “Los abuelos de la nada”.
– Sí, lo conocí a Miguel en en Ibiza y empezamos a fantasear con la idea de hacer un grupo. Después me fui a Inglaterra y él cayó preso, hubo varias aventuras. Volví a Buenos Aires a pasar Navidad con mi familia, fui a buscar a una novia de Miguel y le pedí plata para el pasaje. Miguel no tenía ni pasaporte. Había caído preso, lo deportaron a Francia, lo mandaron de vuelta a España, lo deportaron a Italia, lo mandaron a vuelta a España, lo deportaron a Portugal y entró como ilegal, sin pasaporte. Hasta que conseguimos un pasaporte que servía solamente para un viaje de vuelta y un pasaje.
En “Los Abuelos de la nada”, además de Miguel Abuelo y de Cachorro, estaban Andrés Calamaro, Daniel Melingo, Gustavo Bazterrica y Polo Corbella. Las canciones de la banda las conocen todas las generaciones, “Mil horas”, “Costumbres argentinas”, “Sin gamulán”, “Himno de mi corazón” “Así es el calor” y tantas más. Es difícil hoy atravesar varias décadas con las mismas canciones.
– No se sabe qué va a pasar con la música que se hace hoy dentro de 30 a 40 años. Va a haber tanta música que no van a entrar.
– ¿Cómo podés ser tan humilde? Dejás un sello único en la música.
– Siempre trabajé con gente muy talentosa. Fui también bastante afortunado en la gente que me fui cruzando en el camino.
“15 GRAMMYS. PERO NO ES QUE YO GANÉ SOLO ESOS GRAMMYS, PRODUJE ARTISTAS MUY BUENOS”
Cachorro ganó los premios más importantes de la industria, entre ellos el Grammy a mejor productor, y estuvo nominado además a los Grammys Latinos infinidad de veces.
– ¿Querés que diga algo de perfil alto? 15 Grammys. Producís un artista muy bueno, el disco llama mucho la atención y te llevas el premio también. No es que yo construí ese éxito ni que yo solo gané esos Grammys.
– Un productor es el que define el sonido, el que arma la canción. ¿Es como autor también, o no?
– Es un papel importante, pero a veces trabajas con talento que es explosivo y que va bien encaminado. Vos siempre ponés lo tuyo, pero es que siempre te lo echás al hombro.
– Algunos de los artistas con los que trabajaste, que produjiste. Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Miranda.
– Sí, muchísimo con Miranda.
– Diego Torres, Cristian Castro, Vicentico.
– Sí. Vicentico también, gran honor.
– Ahora Luz Gaggi. Zoe Gotusso.
– También, el anteaño.
– Paulina Rubio.
– Paulina Rubio, también.
– Enrique Iglesias.
– Le compuse una canción nomás. A Andrés Calamaro le produje un par. Y en España hice dice Ketama, Rosario Flores. Ahora tengo ganas de sacar el pie del acelerador y hacer un poco menos.
– ¿Por qué supones que tantas generaciones saben las canciones que escribiste, que produjiste y que son tan exitosas?
– Y qué sé yo. Las canciones tienen una vida propia. Vos grabás algo, tratás de que sea lo más atractivo posible y después algunas canciones que te parece que son lo más grande pasan desapercibidas. Alguna que para vos era del montón, explota. Es inexplicable lo que hace que una canción sea exitosa y se le prenda a la gente.
“PRODUJE ‘TU MISTERIOSO ALGUIEN’, ESTABA AHÍ DESDE HACE 20 AÑOS ESPERANDO”
– Algunas en el momento en que las publicás no tienen éxito y años después sí.
– Yo produje un tema de Miranda que se llamaba “Tu misterioso alguien”. El tema tuvo una linda aceptación así como ese disco en ese momento. Lo cantaron en “La Voz” y de repente la canción pasó a ser el número uno en Spotify y se volvió una especie de locura. La canción estaba ahí desde hace 20 años esperando, esperando el entusiasmo. Esas cosas pasan todo el tiempo.
– ¿Eso tuvo que ver con el caño, con la difusión que dio Telefe o con algo que resonó de la canción?
– Con la difusión. Para que la gente se enamore de la canción tiene que escucharla. En la época que salió, tenías que comprarte el disco para escuchar la canción que estaba adentro. Ahora está todo tan accesible, ¿no? Llamó la atención y le gustó a la gente ese día en el programa bendito. Fue la difusión, la gente la escuchó y descubrió que le encantaba. Además había versiones más modernas y eligió la más vieja.
“HAY MUCHA MÚSICA, CUALQUIER CHICO AGARRA UNA LAPTOP Y PUEDE GRABAR UNA CANCIÓN”
– ¿Hay algo que hoy está dando la vuelta en la música? Por momentos parece que se abusa de la repetición. Pero aparecen las canciones de Rosalía y la rompen.
– Sí, Rosalía es un talento de los que sale uno cada tanto, hay cosas buenas saliendo todo el tiempo. Lo que hay ahora es mucha repetición. Y hay mucho, cualquier chico agarra una laptop y puede grabar una canción. Hay mucha música sonando y mucha se parece entre sí. Y hay mucha que es genial también.
– Empezaste como bajista en “Los abuelos de la nada” y te convertiste en productor de la banda naturalmente.
– Yo cumplí el rol sin saber qué era. Cuando empezamos nos cuentan que Charly García nos quiere producir. Pensaba, ¿qué es producir? No terminaba de entender que hacía un productor. Después, cuando laburé el primer disco con Charly, lo entendí perfecto, Charly era muy lúcido. Si, terminé siendo productor.
“LOS PRODUCTORES FIRMAN LOS DISCOS, FIRMAN COMO ARTISTAS. ES UN RECONOCIMIENTO AL TRABAJO”
– Hoy es una carrera ser productor.
– Sí, los productores firman los discos, firman como artistas. Tiene una exposición altísima, está bueno, es como un reconocimiento a un trabajo.
– Un trabajo que no existía o no era nombrado. Si hubieras nacido, 40 años después serías Bizarrap, ponele.
– Jajajaja, yo estoy contento con lo que me tocó. Me gustaría compartir las finanzas con Bizarrap. Han salido varios chicos de Argentina que han conquistado el planeta. Algo especial tiene tanto Bizarrap como toda esa camada.
– ¿Cuántos años tenías cuando conociste a Miguel Abuelo?
– 22, 23. Me encontré con él en Ibiza a fines de los 70 y después fuimos buscando los otros compañeritos.
– Era un tiempo de mucha experimentación en todos los sentidos.
– Si, las cosas no eran tan estilizadas o tan parecidas. Había un montón de música saliendo al mismo tiempo, un montón de grupos totalmente diferentes uno del otro. Era un lindo momento.
– Para hacer música, pero también para compartir. ¿Había experimentación con drogas en esa década?
– Sí, mucha. Ya en Ibiza Miguel y yo éramos veteranos de esas lides. Todo Ibiza.
- ¿Cómo lo ves en perspectiva ese tiempo?
– Lindo. Ahora me da pereza imaginármelo, pero tengo un recuerdo bueno, la pasaba bomba.
– ¿Pereza por qué?
– Porque hay maratones y cosas.
– ¿Noches sin dormir, ponele?
– Había que aguantar, cosas que después de más grande no tenes ganas de aguantar.
“SIEMPRE JUGETEÉ CON EL RIESGO UN POQUITO NOMÁS”
– Pero lo podés contar. Mucha gente no lo puede contar, no está más, abusó después de sustancias. ¿Qué te daba seguridad a vos? ¿Qué te sostuvo?
– Yo no tengo una personalidad adictiva. Siempre jugueteé con el riesgo un poquito nomás. Hay gente a la que le toca y gente a la que no le toca.
– ¿Extrañás a la gente que ya no está?
– Sí, claro que sí. Extraño a Miguel. Extraño a Pelo Aprile, extraño a Damián, el manager de Miranda, con el que trabajamos casi todos los discos. Amigos de la adolescencia que he perdido, entrás a una edad donde es más factible que se muera alguien de tu grupo.
– ¿Sentís el paso del tiempo?
– Sí, siento que me duele un poco más la rodilla, los hombros. Eso se siente.
– ¿En la avidez por experimentar en la música? ¿Por juntarte con gente? ¿Por conocer?
– Si, tal vez estás un poquito más cauto. Cuando te proponen hacer algo sopesás lo bueno y lo malo. Cuando sos joven ves solo lo bueno, cuando sos más grande empezás a ver más lo malo, lo potencialmente malo, algo malo que te puede pasar.
– ¿O sea, los riesgos?
– Con cualquier cosa. Con un plan social vos decís “qué divertido ver a esta gente” o decís “qué plomo ir allá y tener que volver después”. Menos entusiasmo.
– Es de viejo eso.
– Sí, sí.
“IR A UNA CANCHA A VER MÚSICA ME DEJÓ DE DIVERTIR. LA GENTE MIRA LA PANTALLA, ESTÁ TODO EL MUNDO FILMÁNDOSE…”
– Todo lo que uno deja de hacer. ¿Vas a un recital en vivo?
– ¿Entero? Tengo que adorarlos o tienen que ser artistas con los que yo trabajo. Festivales no puedo ver.
– ¿Por qué?
– Mucha gente en un predio grande, medio incómodo, ir a una cancha de fútbol a ver música me dejó de divertir como me divertía.
– ¿Ya no tiene sentido?
– La gente mira todo en la pantalla porque los músicos son pequeñitos, está todo el mundo filmándose.
– No es que es divertido, que tomamos algo y nos reímos.
– En vez de pensar, voy a tomar algo, voy a estar con amigos, voy a bailar, me voy a reír, pensás “voy a estar ahí parado con un montón de gente viendo una pantalla a un personaje chiquitito, incómodo”.
– Como compositor ¿hay algo que ya no querés hacer?
– No, yo trabajo con gente. Siempre busco que haya una conexión para alimentarme con la persona con la que estoy componiendo. Salís de vos, desaparecés vos y estás ahí con la canción.
– ¿El trabajo de productor es solitario?
– No, trabajas siempre con artistas. Por ahí vienen instrumentistas a tocar, además de ingenieros. Vida social con gente mucho más joven últimamente.
– ¿Eso está bueno?
–Buenísimo, porque me hace ser un poco menos amargo, jajajaja. Están muy entusiasmados. Luz Gaggi debe tener 22. En el disco tributo de canciones de “Los abuelos de la nada” trabajé con un montón de gente que no había nacido cuando grabamos nosotros, gente joven. Conocían las canciones y las tocaron y cantaron con mucho cariño y mucha onda. A mí me gustó todo eso, una generación que no había nacido directamente.
– El disco nos hizo a todos volver a recordarte ¿que devolución que te hizo la gente?
– A la gente le encantan temas diversos, cosa que me gusta mucho. Todo el mundo tiene sus favoritos, pero por el feedback que yo recibo es muy variado. Eran todos artistas diferentes.
– Es un disco largo, 12 canciones, como antes. Ahora son cortos. ¿Estás acostumbrado?
– Sí, yo me acostumbro a todo, pero me gustaba el álbum. Ahora ni siquiera se trabaja en un álbum, se trabaja en canciones. A mí me gustaba trabajar un álbum y que el álbum fuera un concepto entero. Que no fuera un intento de tener diez singles, sino simplemente un disco que tenía matices más diferentes. Se iban cocinando juntos, todas las canciones, extraño un poco ese proceso.
“HAY COSAS QUE SE REPITEN TODO EL TIEMPO. ESCUCHÁS CIERTO TIPO DE MÚSICA QUE SE REPITE Y SE REPITE”
– ¿Está en algunos casos la industria estereotipada? ¿Cuándo le ves los hilos a una canción?
– Hay cosas que se repiten todo el tiempo. Hay sonidos, hay plugins y bibliotecas de sonidos y cosas que se usan recurrentemente. Vos escuchás cierto tipo de música y ves que se repiten y se repiten. Y hay gente súper creativa que hace maravillas al mismo tiempo, siempre hay alguien genial. Lo genial es siempre la minoría, lamentablemente en todas las épocas.
– ¿Pero la industria, qué busca?
– Que se vendan las cosas. La industria lo que busca es eso.
– ¿Sea repetido, sea estereotipado o sea original? ¿A la industria le da igual?
– Le da igual, lógicamente es un negocio.
– ¿Qué le dirías a un chico que hace música hoy?
– Que haga la música que le gusta a él y la disfrute. Ni siquiera entiendo muy bien lo que pasa. Todo cambia muy rápidamente, yo no tengo un insight muy especial de todo esto. Yo hago lo mío, trato de pasarlo bien y hacer música que me guste, que le quede un buen material al artista que trabaja conmigo. Pero no tengo un plan o una idea de cómo hacer las cosas para que funcionen bien. Nunca lo tuve.
– En “Los abuelos de la nada” las estrellas eran Miguel y Andrés Calamaro. Vos no te pusiste en ese lugar.
– No, ellos lo eran naturalmente, no es que ellos se pusieran.
– A Miguel lo extrañás, dijiste.
– Pasaron muchos años. Yo en realidad lo extraño porque todavía recuerdo cómo me sentía haciendo cosas con él, componiendo, era muy genial. Pensá que “Los abuelos…” duraron cuatro o cinco años y nos separamos hace 40. Pasaron 40 años más haciendo otras cosas. La gente me mira y piensa en “Los abuelos…“, yo estoy muy agradecido, pero no me define en ningún sentido. Es un período muy corto de mi vida que pasó hace una eternidad.
– ¿Algo habrán hecho, no?
– Sí, me encanta. Me encanta cobrar las regalías de “Los abuelos…”, jajaja.
“TENGO UN GUSTO VULGAR. NO SÉ CÓMO DECIRLO, VULGAR, CORRIENTE. ME GUSTA LA MÚSICA SENCILLA, ACCESIBLE, ME GUSTAN LOS HITS”
– ¿Qué te define entonces?
– Yo soy un tipo más bien empático y flexible, y me voy amoldando lo que yo veo que trae cada artista. Hago eso básicamente. Después tengo un gusto sencillo y cuando amoldo las cosas a mi manera sencilla a algunos artistas les ha servido para que su música fuera más accesible. Porque tengo básicamente un gusto vulgar, jajaja. No sé cómo decirlo.
– ¿Cómo “vulgar”?
– Quiero decir vulgar, corriente. ¿Entendés? Naturalmente, no trato de interpretar nada. A mí me das un disco y el tema que me va a gustar va a ser el hit, aunque no sepa cuál es el hit. Yo soy así, me gusta la música sencilla. Me gusta la música accesible, me gustan los hits. Cuando yo escucho música mi gusto es ese.
– Sos humilde.
– Yo no sé si soy tan humilde. Me encanta que me lo digan. Es mejor que me digan eso que decir que soy soberbio. Yo creo que soy realista.
– ¿Seguís viendo a todos los músicos de ese tiempo?
– A Andrés (Calamaro) lo veo mucho, bastante. Con Ale Sergi me veo todo el tiempo, somos muy amigos. A Melingo lo veo y veo a Miguel Zabaleta, amigo mío de la adolescencia que tuvo su grupo Suéter. Tampoco hago mucha vida social. Sí, festejé mi cumpleaños.
– ¿La década?
– Sí, la década. Te imaginarás cuántos, vos ya lo sabés.
– No digo nada.
– No me molesta.
Gerardo Horacio Lopez Von Linden, Cachorro, cumplió 70. Su buena onda es la misma que tenía a los veintipico.
– Hice una fiesta en Villa La Angostura y, además del staff del estudio, el único músico que vino fue Ale Sergi. Los demás eran gente de otro lado, refleja un poco lo que es mi vida social. Amigos y familia y la nueva generación de hijos, sus novios y sus maridos y sus parejas. Después me quedé pensando que la única persona del mundo de la música que vino fue Ale.
– ¿Por qué decidiste festejar?
– Por el cero, dan ganas de revolear algo, ¿no?
– ¿Tenés planes para los próximos 20? La edad se extiende, parece.
– Espero seguir disfrutando físicamente pleno. La paso bien, me gustan muchas actividades físicas, poder hacerlas.
– Jugabas al rugby cuando eras joven.
– Sí, nunca dejé de hacer actividad física. De a momentos me envenené un poquito. Eso ya pasó.
– Eras cheto.
– Sí. Jugaba en Alumni, iba a un colegio inglés.
– El cheto y Miguel Abuelo, qué mezcla.
– Sí, eso era raro, pero te digo que soy muy empático y flexible, y él también. Podía portarse como un príncipe si quería, aunque rara vez quería hacerlo.
– ¿Cuál de todas las canciones que escribiste te gustaría que recordáramos? Escribiste mucha música, pocas letras. Una excepción fue “Himno de mi corazón”.
– La que más perduró en la gente de “Los abuelos…” es ‘Lunes por la madrugada’. Hay muchas canciones que me gustan de esa época, “Sintonía americana” también me gusta.
– ¿Y en general? Después de “Los abuelos…? ¿De todas tus composiciones y producciones?
– Después con Andrés compusimos “Carnaval de Brasil”, que me encanta. Con Vicentico “Solo un momento”, con Ale Sergi muchas, “Fantasma”...
– Todos hits. ¿Te puedo presentar la próxima vez como el tipo que sabe hacer hits?
– No, no, me van a contratar esperando que les dé hits. No estoy para eso.