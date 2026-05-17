Luego de un comienzo de fin de semana inestable, cómo estará el clima este domingo en el AMBA

Peatones caminan abrigados por la Avenida 9 de Julio, con el Obelisco de Buenos Aires de fondo, enfrentando las bajas temperaturas del otoño que se sienten en la capital argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de una jornada inestable marcada por el frío y lluvias intermitentes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este domingo también se dará otra baja en la temperatura. Asimismo, indicó que el cielo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) permanecerá nublado.

A pesar de que la probabilidad de que se produzcan precipitaciones se mantendrá latente, en la madrugada estará entre el 10% y el 40%; durante el resto del día, el viento se convertirá en un factor predominante. Estos provendrán desde el sur y alcanzarían una máxima velocidad de 22 km/h.

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De la misma manera, las autoridades informaron que la temperatura continuará en descenso. Mientras que la máxima prevista será de 15 grados y la mínima caerá hasta los 7 grados. Así, esta combinación de lluvia, viento y descenso térmico marcará el inicio de una semana caracterizada por condiciones frescas y mayor estabilidad.

Según el pronóstico extendido, no se esperaría la presencia de lluvias durante la semana. No obstante, indicaron que la máxima no logrará superar los 20 grados de máxima. Asimismo, tampoco habría alertas meteorológicas en las próximas 48 horas.

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Se asienta el frío en el AMBA

Así será la progresión del clima en la Ciudad de Buenos Aires esta semana (SMN)

A partir del lunes 18 de mayo, el SMN señaló que el AMBA tendrá un día soleado, con una temperatura que oscilará entre una mínima de 5 grados y una máxima de 17 grados. Aunque el viento permanecería presente, la presencia del sol ayudaría a dilucidar la sensación de frío.

El martes seguirá con el sol en alto, mientras que se prevé una máxima de 18 grados y una mínima de 6 grados. Asimismo, el miércoles el termómetro rondará entre los 7 grados y los 16 grados.

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Para el jueves y viernes, las condiciones mostrarán un leve cambio debido a que el sol pasará a estar tapado por las nubes, pero sin probabilidad de precipitaciones. Ambos días estarán frescos, con máximas de 15 grados y mínimas de 6 grados.

Por otro lado, luego del temporal que azotó al partido de Mar del Plata, la zona comenzará a tener una leve recuperación con la llegada de días nublados y temperaturas que irán desde los 4 grados hasta una máxima que no superaría los 14 grados.

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Aunque no se anticipa ninguna alerta meteorológica, la Costa Atlántica sigue afrontando las consecuencias de la ciclogénesis que ha dejado un saldo de balnearios destruidos y playas convertidas en acantilados de ocho metros, una transformación abrupta que modificó la fisonomía costera y planteó interrogantes sobre el futuro urbano y ambiental de la región.

Las alertas meteorológicas del domingo

Las alertas amarillas que estarán en vigencia serán por vientos (SMN)

Para el cierre del fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que solo cuatro regiones estarán bajo alerta amarilla por vientos. Las zonas corresponderán al sector oeste de Jujuy, Salta, Catamarca y las Islas Malvinas. Asimismo, recordaron que podrían producirse “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

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Frente a esto, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones ante la llegada de los fuertes vientos a la región. Entre las principales medidas, se instó a la población a evitar salir de sus hogares durante el fenómeno meteorológico para minimizar los riesgos de accidentes.

Se aconsejó también retirar o asegurar objetos susceptibles de ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, a fin de prevenir daños materiales o lesiones. Además, se pidió cerrar y alejarse de puertas y ventanas para evitar que los vidrios se rompan o que corrientes repentinas afecten a los ocupantes de las viviendas.

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En línea con esto, recordaron que no se debe buscar refugio debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, ya que estos elementos pueden colapsar por la fuerza del viento y representar un peligro para quienes se encuentren cerca.

En relación al tránsito, se recomendó a los conductores mantener la máxima precaución al volante mientras duren las condiciones adversas. Se informó que la visibilidad puede verse reducida y podrían aparecer obstáculos en la vía, por lo que se solicita reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con otros vehículos.

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