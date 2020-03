Como en La tejonera, su tercera novela y la primera traducida al español en 2014, el tema principal de este nuevo libro es el hecho de que sin importar qué tan fuerte intente mantenerse un hombre cuando extraña la piel cada vez más lejana de una mujer o cuando, empujado por las circunstancias, elige matar para no morir, a veces la oscuridad es capaz de dominarlo transformando incluso a los signos más ingenuos en las anclas de la melancolía. “Sabe que no tiene que ponerse así, no tiene que dejar que lo domine esta oscuridad, esta gran nube agobiante e insaciable de la displicencia, de la falta de deseo. Ese es el enemigo que hay que combatir hasta el final”, piensa Gareth mientras camina en busca de la vaca, tal vez asustada por la muerte reciente de un ternero.