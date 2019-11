En el otro extremo está Seis cuentos morales (El hilo de Ariadna y Literatura Random House), el último libro de relatos del premio Nobel de Literatura J. M. Coetzee. En este caso, las diferencias entre los hombres y las mujeres se presentan con la fuerza de un destino natural, y entre sus historias El perro es la más elocuente: una mujer que cruza todos los días en bicicleta el frente de una casa desde la que un perro enrejado le ladra no puede evitar sentir miedo. Pero, ¿cómo evitar lo que es inevitable o cambiar lo que no puede ser cambiado? “Ella ha leído a Agustín”, escribe Coetzee, “quien dice que la prueba más clara de que somos criaturas caídas estriba en el hecho de que no podemos controlar los movimientos de nuestro cuerpo. Específicamente, el hombre no puede controlar el movimiento de su miembro, que se comporta como si poseyera voluntad propia; tal vez, incluso, como si estuviera poseído por una voluntad extraña”.