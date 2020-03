“La novela es lógico que no se hubiese traducido en la España franquista. Realmente no lamenté no haberla leído en su momento. Ese tipo de escándalos no me interesa. Tampoco el que provocó en esos años La naranja mecánica, de Burgess. Cuando leí los poemas de Vian, quince años después -no todos, algunos que se podían encontrar por ahí- me encontré un Vian siempre irónico, provocativo, pero más cercano, más íntimo a pesar de la ironía, o con ella, no sé”, concluye Aulicino. Hay un poema de Vian que empieza así: “Si los poetas fueran menos tontos / y si fueran menos perezosos / harían a todos felices”.