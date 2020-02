Tender Is the Flesh es el título traducido al inglés de Cadáver exquisito, la novela de Agustina Bazterrica que ganó el Premio Clarín de Novela 2017. Al año siguiente se publicó por Alfaguara y todo el mundo la celebró. No es para menos, su original argumento y la forma en que es narrado vuelven a este libro uno de los más interesantes que se publicaron en los últimos años en la Argentina. Así también lo creen desde The Guardian, uno de los medios más prestigiosos de Inglaterra, mediante una reseña escrita por Justine Jordan.