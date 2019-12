-Yo pensaba que mi carrera necesitaba un premio. Eso me llevó a presentarme. Vendo mucho. Mi papá era escritor y era un buen escritor. Ganaba premios y sus novelas eran sociales, difíciles. Y él se autoeditaba cada vez que ganaba un premio, porque él no tenía una editorial. Se presentaba, ganaba y publicaba. En mi casa se hablaba mucho de eso y mi madre no quería que ninguno siguiera literatura porque decía que para locos ya estaba nuestro padre. Nos pedía que estudiemos carreras “normales” y seguí abogacía. Se tenía discusiones en la mesa del estilo "si escribís algo muy bueno lo va a leer muy poca gente porque ‘“no todos estaban preparados’”. Si escribías algo que se vende mucho, se debía a que era comercial y no tan bueno. Entonces nadie quería escribir porque pensabas, “si escribo bien no vendo y si vendo es porque es malo”. Y recuerdo que llegó a mis manos la Suite Francesa de Irene Nemirovsky y me cambió la cabeza. Me dije, “esta mujer escribe sencillo, fácil, cuenta historias de amor y te muestra la realidad tremenda y espantosa de la guerra, del dolor”. Y ella fue un referente para mí. Me dije “yo puedo escribir como ella, que cuenta de una manera simple cosas graves” y así empecé. Y cuando empecé a vender bien, mi padre, que ya no está, me decía “Viví, disfrutá porque eso no se da siempre” y él lo sabía bien. Y entonces me dije, “tengo que participar en algo que valide mi carrera, un premio”. Creo que quería demostrar que se puede. Mucha gente cree que una novela histórico-romántica es una novela rosa, entonces esa faja que dice “Finalista Premio Planeta 2019” llama a manos que no la comprarían si no tuviera una faja. Mi agente literario no quería pero yo le pedí que no me cortara las alas, que yo quería volar. Necesitaba el incentivo, creer que podía suceder. Un día sonó el celular y decía “España”. Y me llamó uno de los directivos del grupo y me dijo “nos ha encantado tu novela. Queremos conocerte.” Me fui para allá. Fue como querer soñar. Cuando yo empecé a escribir todos me decían que nadie se hace famoso, y que no iba a poder vivir de eso. Y si yo hubiera hecho caso a eso, hoy no escribiría.