Miguel Uribe Londoño aseguró que se arrepiente de haber creído en Álvaro Uribe Vélez, y lo acusó de traición “Me engañó y me maltrató”

Miguel Uribe Londoño acusó a Álvaro Uribe Vélez de apartarlo injustamente del Centro Democrático - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Eduardo Parra/Europa Press

En una reciente entrevista, el candidato presidencial por el partido Demócrata Colombiano, Miguel Uribe Londoño, abordó temas personales y políticos.

Durante la conversación, en el programa Los Protagonistas, con el periodista Gustavo Gómez en Caracol Radio, resaltó el vínculo que tuvo con su hijo asesinado, Miguel Uribe Turbay, y expresó su decepción por la relación actual con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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El aspirante recordó momentos familiares y describió a su hijo como “un ser humano maravilloso”, subrayando la cercanía que tuvieron. “Todos los días me decía: ‘Te quiero mucho, papá’”, contó.

Londoño también destacó que, desde la adolescencia, había percibido cualidades excepcionales en Miguel Uribe Turbay: “A los 15 años yo ya sabía que Miguel tenía una madera especial”.

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Miguel Uribe Londoño recordó a su hijo Miguel Uribe Turbay en reciente entrevista con Caracol Radio - crédito @migueluribel/X

Tras el asesinato de su hijo, ocurrida el 11 de agosto de 2025 como consecuencia de un atentado con arma de fuego perpetrado el 8 de junio en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en Bogotá, Uribe Londoño decidió continuar el legado del joven político y asumir la candidatura presidencial que él impulsaba con el partido Centro Democrático.

Esto dijo Miguel Uribe Londoño sobre Álvaro Uribe Vélez

La entrevista tomó un giro cuando Miguel Uribe Londoño se refirió a la ruptura con el exmandatario colombiano y reveló arrepentimiento por haber depositado su confianza en él.

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El candidato presidencial reveló que sufrió una “traición” por parte de quien lo invitó y luego excluyó abruptamente de la contienda interna del partido Centro Democrático. Uribe Londoño, además, hizo un llamado a los colombianos para que respalden su proyecto, especialmente a quienes hayan vivido experiencias similares de engaño o maltrato.

“Me arrepiento enormemente de haber creído en Álvaro Uribe Vélez”, expresó Miguel Uribe Londoño. “Él me traicionó, me engañó y me maltrató, porque fue quien me invitó a participar del proceso”, manifestó en sus declaraciones.

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El empresario detalló que el 30 de noviembre de 2025, cuando aún lideraba la interna del Centro Democrático con “48 puntos”, fue apartado sin explicación clara. “Ese día, yo llevaba 48 puntos, María Fernanda 2 y Paloma 10 , y yo les iba a ganar”, sostuvo.

El candidato aseguró que nunca consideró abandonar el partido para aliarse con otro sector político. “¿Sería yo tan estúpido de decir que estaba renunciando al Centro Democrático y que me iba a pedirle la vicepresidencia a Eduardo? No, hombre, eso se necesita... no, no, no, hay que no tener frente para pensar en esa estupidez”, dijo al rechazar rumores sobre una supuesta negociación con otras figuras.

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Miguel Uribe Londoño afirmó que Álvaro Uribe Vélez lo "maltrató" en el Centro Democrático - crédito Fernando Vergara/AP y Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

Ante la consulta sobre el origen de esos señalamientos, Uribe Londoño respondió: “No, no sé, yo no conozco las intimidades de eso, pero lo que es cierto es que él ese día saca un comunicado el 1 de diciembre y dice que me excluye. Ni siquiera me excluyó, me expulsó”.

El empresario recordó que la experiencia le trajo a la memoria episodios de su infancia en Medellín, cuando fue expulsado del colegio con apenas diez años.

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La crisis interna del Centro Democrático, marcada por la exclusión de Uribe Londoño, reabre el debate en torno al liderazgo y los métodos de selección de candidatos dentro del partido. El llamado a “todos aquellos que una persona cercana los haya maltratado, les haya mentido y les haya traicionado” busca captar el voto de sectores desencantados con la dirigencia tradicional.

Miguel Uribe Londoño pidió apoyo de cara a las elecciones del domingo 31 de mayo

El padre de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial asesinado en 2025, difundió un mensaje en la red social X donde pidió apoyo para su propia postulación.

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El padre de Miguel Uribe Turbay solicitó respaldo electoral y prometió continuar el legado - crédito @migueluribel/X

En el video, Miguel Uribe Londoño dirigió su mensaje a quienes respaldaron a su hijo, subrayando: “Miguel le cumplió hasta el final”. Remarcó que, gracias a la confianza de los votantes, el joven político logró la mayor cantidad de votos en ese momento y que “no fue inferior a ese mandato”.

Durante la grabación, Uribe Londoño atribuyó la interrupción de la labor de su hijo a criminales, afirmando: “Si los grupos criminales no lo hubieran asesinado, él seguiría trabajando por usted y su familia”. Invitó a los seguidores de su hijo a transferir ese respaldo a su propia candidatura: “Así como confió en mi hijo, confíe en mí”.

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El aspirante concluyó el mensaje solicitando el voto para las elecciones del 31 de mayo, e instó a convencer a más personas para, según sus palabras, “seguir trabajando por usted”.