La obra de Erlich, si bien lúdica y participativa, suelen tener lecturas sociales, sobre todo con respecto a los grandes problemas que aquejan a la humanidad y esta no es la excepción: “El cambio climático y sus consecuencias ya no son una cuestión de perspectiva u opinión La crisis climática se ha convertido en un problema objetivo que requiere Soluciones inmediatas. Como artista, estoy en una lucha constante para que las personas sean conscientes de esto. realidad, en particular, la idea de que no podemos evadir nuestras responsabilidades para proteger el planeta”, dijo el artista.