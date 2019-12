En la semana del arte de Miami, curado por Zoe Lukov Faena Art ofrece lo que llaman “una exploración sobre espiritualidad y tradiciones culinarias a través del arte contemporáneo, con obras seminales, nuevas comisiones, instalaciones, videos y performances" de varios artistas. The Last Supper incluye nuevas comisiones de Sophia Al-Maria, Gabriel Chaile, Myrlande Constant, Emeka Ogboh, Osías Yanov con Lulo Demarco y Jamilah Sabur; instalaciones de Camille Henrot, Zhang Huan, y The Propeller Group; un barco publicitario con pantalla LED que recorre Miami y que sirve de plataforma para presentar las video instalaciones móviles de Jillian Mayer, Ana Mendieta y Janine Antoni; un Cinema Series con proyecciones nocturnas de films de Yael Bartana, Christian Jankowski, Jumana Manna, Pedro Neves Marques, Grethell Rasúa, Martha Rosler y Andrea Büttner; además de un Supper Series, con activaciones culinarias y cenas congregacionales junto a Jim Denevan, Lunafridge, Francis Mallmann y Paul Qui, entre otros. (Del 2 al 8 de Diciembre, 2019. Faena Miami Beach, entrada al festival, libre y gratuita. Las cenas no están incluidas)