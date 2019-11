—Doy un ejemplo. Hubo bastante gente en la frontera de Italia y de Francia que ayudó mucho a los refugiados para que cruzaran.Los ayudaron a hacer los trámites administrativos, los recibieron en sus casas, les propiciaron tratamientos, los acompañaron al médico, pese a las causas que se les pudieron abrir en su contra. Hay un militante que se llama Cedric Herrou que compareció varias veces por la justicia. Antes no era militante, era un agricultor. Para mí es uno de los héroes de hoy en Francia. Es alguien que vivía en la frontera y que empezó a ayudar a la gente porque no la podía dejar morirse al lado de él. Entonces pese a esos juicios en su contra sigue haciéndolo. Cuando el juez le preguntó, él dijo: “Yo voy a seguir haciéndolo, no puedo hacer otra cosa”. Se convirtió en una figura interesante y muy apoyada. Conozco a un montón de gente en mi entorno que recibió refugiados en su casas. Tengo un amigo que es traductor de alemán y director artístico en la compañía francesa que alojó en su casa a dos jóvenes menores en su departamento en el cuarto que tenía de huésped. Se quedaron años en su casa. Los ayudó a encontrar una forma, a aprender el idioma. Creo que hay gente que resisten. Aunque no sé si la palabra resistencia es la adecuada. Cuando estuve en Brasil, en un contexto así, estábamos tomando unas copas y charlando sobre cómo poder pasar obras políticas en determinadas salas. Y yo dije: ‘vamos a brindar por la resistencia’. Y una directora me dijo: ‘no es por la resistencia que brindamos, sino por la existencia’. Ella dijo: ‘yo no resisto, yo existo’. Y me pareció muy lindo y me emocionó. La resistencia nos conduce a cierta pretensión. Son gestos de normalidad ayudar a alguien o decir lo que pensás. Son gestos que todos deberíamos tener y tienen que ver con la existencia.