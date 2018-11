-Yo no veo mucha puesta en cuestión del consenso en Europa. Justamente critican al populismo tanto de izquierda como de derecha por romper el consenso, por polarizar la sociedad. Esa es la estrategia de Macron y de Renzi en Italia. Mire la cantidad de veces que dijeron "nosotros estamos en contra de la política del 'nosotros' y el 'ellos'". El disenso tiene mala fama en ciertos círculos de gente liberal. Pero por otra parte el éxito del populismo de derecha es que polariza, entonces la gente se puede identificar. Esos partidos crean un núcleo de adhesión. Eso está ligado a otro aspecto de mi trabajo, que es el papel de los afectos en la política: ellos movilizan pasiones, crean formas de identificación. Eso no lo puedes hacer si no polarizas. Para movilizar hay que polarizar. Claro que los "poderes fácticos" insisten en el consenso, pero sobre la base del consenso que han establecido ellos, que evidentemente tienen excluídos que ellos no quieren reconocer. No hay política sin construcción de un "nosotros" y un "ellos", pero esa frontera puede ser construida de manera política, polarizando sobre la base de la configuración de intereses, o de manera moral. En el caso de Tony Blair y el "Nuevo Laboralismo" era absolutamente claro: él decía "no hay más política adversarial", "no hay frontera en la política", pero construían otro tipo de frontera: entre los "tradicionalistas" y los "modernistas": los que no están de acuerdo con nosotros son tradicionalistas. Macron hace exactamente lo mismo: los progresistas y los conservadores. Él niega la frontera política, dice que no hay diferencia entre izquierda y derecha, pero a la vez recrea otro tipo de frontera.