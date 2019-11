Antes de llegar a Buenos Muchachos (Goodfellas, 1990), Scorsese entregó algunas de las películas más importantes del cine. Taxi Driver (1976), El Rey de la Comedia (The King of Comedy, 1982) Toro Salvaje (Raging Bull, 1980). Pero, precisamente, esa educación audiovisual que lo nutrió a lo largo de su vida, emerge desde su talento en innumerables variables. Como muy pocos realizadores logró unir la música popular con el cine. Quizá el haber sido asistente de dirección en la famosa película del festival de Woodstock en 1969 marcó su camino posterior. Buceó en la obra de Bob Dylan con dos documentales: No Direction Home: Bob Dylan y la fabulosa Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, estrenada este último año en Netflix y preludio a lo que se venía con El Irlandés. También produjo y dirigió uno de los mejores documentales de la historia acerca de un músico de rock, George Harrison: Living in the Material World. Y, a su vez, es uno de los directores con mayor acercamiento a la obra de los Rolling Stones, no solo por el documental Shine a Light sino por el uso apropiado y exacto de su música para la narrativa de varios de sus films. En televisión, llevó adelante el proyecto The Blues, un acercamiento a la historia de la música en Norteamérica, sus raíces afro y la influencia en los estilos que derivaron al jazz. Un trabajo majestuoso del que no solo dirigió un episodio sino que convocó y produjo el trabajo de realizadores como Clint Eastwood, Mike Figgis y Win Wenders.