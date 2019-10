Como todo actor británico de su generación, la carrera de Jeremy Irons tiene un comienzo y una fuerte formación teatral, un trabajo muy riguroso sobre la puesta en escena y el rol del actor: “Yo soy un perfeccionista y trabajo para dar vida a las historias en las que me involucro. Me gusta respirar vida en los sets, en las cosas que me rodean al igual que los personajes que compongo: tengo que insuflarles vida y trato de buscar cierta perfección. Hace unos años aprendí que hay muy pequeñas diferencias entre ser un perfeccionista y ser un hinchapelotas (N. de la R.: literalmente, y con su finísimo tono inglés, Irons deslizó la frase “pain in the ass” lo que provocó la carcajada de todos los periodistas de los distintos países) y aprendí que la perfección absoluta no existe. Solo trato de dar lo mejor y divertirme. Y eso fue lo que redireccionó mi manera de trabajar”