-A mí me interesan los trabajos de artistas chilenos como Eugenio Dittborn o Alfredo Jaar. Me interesa dialogar con distintas personas, con distintos artistas. Entonces, claro, yo podría meterme a hacer pintura abstracta. Si bien podría hacerlo, no cualquiera lo puede hacer.Yo quiero armar mi trabajo en relación a la historia que me interesa contar. Por ejemplo, hay una cosa que es muy importante, que es una distancia o una crítica o una relación con el minimalismo norteamericano, y eso son muy clave en relación a lo que fue el asunto de la dictadura, porque el minimalismo es un arte norteamericano puro de final de los 60 y principio de los 70. Es el momento de la Guerra Fría. Entonces una situación política en Estados Unidos súper fuerte, súper importante, que en ese arte de ese minuto el arte oficial nunca se representó. El arte minimalismo representa el poder de la industria Entonces, cuando existen las dictaduras en Latinoamérica durante la Guerra Fría, que es en contra de Cuba y Unión Soviética, que sea además el arte de Estados Unidos, o sea, la imagen artística o cultural, sea el minimalismo. Es como que están negando todo lo que están haciendo por debajo contra los países latinoamericanos. Entonces hay algo súper clave que a mí me interesaba en que cómo hacer, como por ejemplo contaminar el minimalismo o cómo hacer trabajos con los mismos materiales que son muy clásicos del minimalismo, digamos, con la realidad de situaciones de abuso. Y no necesariamente estoy diciendo de la pobreza de Latinoamérica, pero por ejemplo, la silla eléctrica. Hacer una silla eléctrica perfecta, preciosa, estética, pero de los materiales de artista minimalista, clásico, de la clave. Por ejemplo, ahí, ahí es cuando yo me empiezo a interesar en trabajar con los materiales, por ejemplo, tubos fluorescentes, con el neón y la electricidad. Ya es parte del problema de la silla eléctrica, aunque yo ya tenga un background sobre la tortura en Chile. Entonces ahí te metes como a atacar a un enemigo, en vez de decir “oh, yo fui un pobre niño que creció con un padre torturado por la dictadura”. Los dos son problemas válidos, pero a mí me interesa más ir al ataque que al de la víctima.