El jueves 31 de octubre le puso el cuerpo a una marcha en busca de la aprobación de la Ley de Autismo. Un par de días atrás acompañó la manifestación de las educadoras y técnicos de párvulos, donde los carabineros reprimieron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. “¡Sin violencia, sin violencia!”, se oyen los cánticos de la multitud de manifestantes, hasta que un chorro de agua con muchísima presión golpea a los asistentes de la marcha. Entre ellos, estaba Baila Pikachu, con la bandera de Chile amarrada a su mano redonda de tela de avión. El video que volvió a viralizarse en segundos muestra al Pikachu inflable escapando con dificultad del camión hidrante, el cual dañó con la presión del agua un costado del traje. “Baila Pikachu al ritmo del guanaco y apañando a las educadoras de párvulo que se manifestaban pacíficamente. Esto me da vida”, escribe en Twitter uno de los tantos fanáticos. “Caminar con el traje es muy incómodo, por eso me caí la primera vez. Se infla con una pequeña turbina y el espacio que queda para moverse, para caminar no son más de 20 centímetros que me queda como a la mitad de la pantorrilla. Y el traje es tan inflado que uno pierde el horizonte del 360, porque la ventanilla para poder mirar es la boca de Pikachu”. Le pregunto a Giovanna si tuvo miedo cuando fue atacada por los camiones hidrantes, y si siente temor ahora que su rostro se hizo visible. “No hay que tener miedo, porque eso buscan ellos. Y Chile el miedo ya lo perdió”. El estallido de amor que despertó Giovanna Grandon fundó el “Frente Patriótico Baila Pikachu”, donde se afirma que al día de hoy Baila Pikachu hizo más por Chile que el propio presidente Piñera. “Yo marcho para reclamar por un sistema que no nos estruja a todos los chilenos que ganamos tan poco, mientras todos los días nos suben el agua, la luz, todo. Marcho por mi familia, por mis hijos, yo quiero un mejor futuro para ellos. Y para mi vejez, que se arregle lo que es la pensión porque no se puede vivir con esa miseria que pagan”, me cuenta con voz serena Giovanna.