-Venezuela es un caso atípico, con un coleccionismo internacional potente que no respalda a sus propios artistas contemporáneos. Pero en Argentina es por un coleccionismo muy tibio en relación al tamaño del país, no es tan agresivo. Los brasileños coleccionan su arte y a la vez lo empujan fuera e inventan un mercado, que es muy poderoso, poderosísimo. Y es interno, a veces son artistas que no tienen vida internacional. Hice una exposición con José Leonilson, que es un artista que yo adoro, con Cecilia Brunson (curadora chilena) y esa muestra fue muy costosa, porque los valores de las obras lo son y es una obra delicada que los coleccionistas no quieren prestar. Es un artista cuya obra tiene valores astronómicos y básicamente es conocido por unos conoscenti latinoamericanos, unos pocos europeos y otros pocos estadounidenses. Pero no es Ernesto Neto; Leonilson es un artista de culto en Brasil, pero costosísimo porque los brasileños lo compran y generaron un mercado para él. Por ejemplo, el Malba no puede comprar un Leonilson. Quizás ahora, con curadoras argentinas afuera, va a tener otra repercusión y canales de distribución. Eduardo Costantini es también atípico dentro de su coleccionismo, quizá es más arriesgado y una persona que apoya más. Si otros coleccionistas se animaran a ser como él… El modelo de Costantini es el modelo de los Cisneros, de gente de México, es un modelo de coleccionismo internacional que apoya la producción local. El coleccionismo argentino no tiene esa inyección filantrópica que necesita para empujar la producción local. Si aquí hubiera 10 Costantini ó 20, probablemente los artistas argentinos estarían hasta en la sopa. Otra cosa es que no tiene que ver con la distancia; los argentinos suelen decir que es porque están en el Finisterre, pero Brasil tampoco está tan cerca y tiene otro idioma inclusive, que es mucho menos popular que el español, que es el más hablado del mundo con el chino.