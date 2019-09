Y es que todos aquéllos que han leído IT hace años (se publicó por primera vez en 1986) nunca se fueron del todo de ella. No importa qué edad tuvieran cuando la leyeron o cuál fuera la historia de su infancia y su círculo de amigos. Para empezar, seguramente sí compartían con estos amigos de la ficción alguno de sus miedos más irracionales y vergonzantes: miedo a que las figuras de los cuadros se movieran, o a que las personas en las fotografías los miraran fijo a los ojos, miedo a los placards oscuros o a las arañas. Miedo también al monstruo de la película de terror del momento: ya sea un vampiro o un hombre lobo, un psicótico con un cuchillo detrás de la cortina de la ducha, pájaros descontrolados y diabólicos, o una niña poseída que gira la cabeza 180 grados sobre su cuello y no tiene salvación.