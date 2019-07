Hay un capítulo de Los Simpson donde Lenin revive. En el mausoleo moscovita donde yace su cadáver embalsamado, un grupo de turistas lo miran detrás del cristal que lo protege. Y ocurre el milagro de la resurrección. Pero no como sucedió con Jesús de Nazaret, que al tercer día resucita y se le aparece a los once de los discípulos (menos, claro está, a Judas Iscariote) en un monte de Galilea y les encarga una tarea de paz y prédica. El brazo izquierdo de Lenin se extiende, rompe el vidrio y su cuerpo se levanta como un zombie enfurecido. No exclama paz, tampoco prédica. Sus palabras, pese a su acento de ruso rabioso, son claras: "¡Muera el capitalismo!" Esta caricaturización que hace Matt Groening en 1998 es efectiva porque divide el mundo entre quienes odian y quienes aman al capitalismo. Y Žižek lo odia.