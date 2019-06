– Es lo que en inglés llamamos "But what about this" ("Qué hay hay de esto") , un fenómeno que se refiere a que cualquier aberración que cometa alguien que se supone el "responsable" es disculpada porque se enmarca en una relación de opresor-oprimido mucho mayor. Cada vez que hay un atentado inmediatamente se intenta patologizar al autor diciendo que es un "loco", y cuando se ve que detrás de él hay una organización se dice enseguida que no tiene que ver con las reinvindicaciones de esa organización. Por ejemplo, aun cuando una persona ataca en nombre del Islam, parte de esta nueva izquierda se empeña en decir que no tiene nada que ver con el Islam.