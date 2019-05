– Creo que no existen las sinrazones, que todos tienen cierta racionalidad. Aunque a mí me parezca horroroso, me parece que el discurso del yihadismo tiene su racionalidad, como la tenía el discurso del fascismo. Porque si no cómo puede ser que en un momento de la historia gente con un alto nivel de formación, como el propio Heidegger, pudieron adherir a ese discurso. No estaban habitados por impulsos irracionales. Descreo profundamente del discurso que proclama la irracionalidad del yihadismo. Si estos tipos de discursos circulan y prenden socialmente es porque responden a algún tipo de racionalidad. Un islamista radical no es ningún idiota. Las mujeres que portaban el velo, por ejemplo, lo defendían en nombre del feminismo, porque decían que Occidente mercantilizaba el cuerpo de la mujer.