Petty fue educado y moldeado por la industria del disco, lo que no le impidió enfrentarse a ella cuando se interpuso a sus ambiciones. A fines de los '70 y con un solo LP editado, se declaró en bancarrota para deshacer un contrato usurario con Shelter Records, un litigio con el que se ganó la enemistad y el respeto de toda la industria. Y arriesgó todo a ganador: produjo a escondidas Damn The Torpedoes (1979), el disco que contenía Here Comes My Girl y Refugee, dos canciones que compuso en la misma semana. De la segunda hizo 70 tomas hasta encontrar la que lo satisficiera. Según el guitarrista Mike Campbell, fueron 100.