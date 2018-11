—Yo no hago esto porque soy una persona buena. Al contrario, me considero una persona muy mala. Yo no quiero ganarme el Paraíso, no lo hago por bondad. No me interesa presentarme ante San Pedro y decir: yo no odiaba a mis enemigos. Me parece algo propio de la catequesis, infantil. Lo hago porque si yo odio pertenezco a otro, y yo no quiero pertenecer a otros. Además, después los vi muertos.