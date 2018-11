–En el trabajo como corresponsal, la cuestión política se plantea como un elemento central, ¿cómo se incorpora en usted ese aspecto?

–Creo que lo que me resulta intolerable es la violación de los derechos humanos que muchos gobiernos llevan a cabo. Se ha tendido a justificar a gobiernos por su signo ideológico, pero también los violan. Yo como periodista no lo hago, sino que cuento lo que veo. Creo que uno de los grandes retos de este siglo XXI es qué hacemos con el avance de la derecha y de la xenofobia. He pensado mucho pero no tengo una respuesta. Sin embargo es el asunto político que más me preocupa, no sólo a nivel periodístico, sino a nivel humano y personal. No sé cuál es la forma periodística de abordar esto. Hace poco fui a la frontera sur en España y asistí a un acto de un partido de extrema derecha llamado Vox, y al final no lo incluí en la crónica. Pensé que no era significativo, pero aún hoy tengo dudas.