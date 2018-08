La sorpresa de All or Nothing: Manchester City es la personalidad de Guardiola. Las charlas técnicas son un stand up casi incomprensible y apasionante. Pep da instrucciones a sus jugadores en un inglés torcido y mal armado gramaticalmente pero sobre todo desarrollado a una velocidad supersónica. Combina ideas generales sobre la templanza y el carácter con indicaciones precisas sobre la ubicación de los jugadores, todo en el mismo torbellino vertiginoso. Su empatía con los jugadores es fenomenal: debe haber pocas experiencias más cálidas para un deportista de elite que ser cobijado por Guardiola y su numeroso staff.