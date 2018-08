Succession es una serie emitida y producida por HBO que acaba de completar su primera temporada y que anuncia para el próximo año su continuación. Su eje no está en la trama sino en los personajes: básicamente una familia muy poderosa, dueña de un conglomerado de medios cuya cabeza, el viejo Logan Roy (Brian Cox), anciano y enfermo pero no por eso menos brillante y cruel, no ha preparado a ninguno de sus cuatro hijos para la sucesión.