Irina testimonia en el documental (aunque no se la ve, solo se la escucha) al igual que varios de los rumanos que vieron las películas y la escucharon a ella, llegando en algunos casos al enamoramiento y al erotismo. Chuck Norris versus el comunismo no es una gran película pero la historia que cuenta es extraordinaria, difícil de creer de no ser que la Rumania comunista fue un territorio tragicómico, digno de las peores pesadillas kafkianas.