¿Cómo será el arte de futuro? ¿Qué tal si algún día, todos los monumentos destruidos, las culturas desaparecidas, las obras de arte efímeras, pueden recrearse a través de la tecnología en tres dimensiones? ¿Qué tal si la cultura es recreada a gusto en una plataforma tecnológica en paralelo a la vida analógica? Reconstruir una obra que ya no está y verla a través de la realidad aumentada o en una plataforma on line o aplicación ya no es una visión del futuro.