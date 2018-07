– El arte es una idea del siglo XVIII, de trabajo creativo no productivo, muy vinculado a cierta burguesía, y eso va a dejar de existir. En la edad media no se hablaba de arte ni de artistas. Generalmente proyectamos nuestra idea de lo que es el arte hoy a un pasado donde no existía esa idea y así también lo proyectamos hacia el futuro, pero no tiene por qué ser así. Creo que en el futuro va a haber otros nombres, otros campos, que van a juntar personas de diferentes disciplinas. Lo que haremos los humanos será contar historias de diferentes maneras, a través de una danza, un poema, una película o un cuadro. Creo que el campo del arte va a dejar de existir de la forma en que lo definimos hoy.