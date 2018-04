No quiere decir que hay que hacer esto y que el que no hace esto está mal. No. Yo lo que quiero sobre todo es llamar la atención: mira, hay riqueza en lo que ya sabés, no sos una bolsa de "me falta, me falta, me falta", sos una bolsa de abundancia si sabés jugar con eso. Si pensás que la cultura es algo que se da en ciertos lugares estamos sonados. Y eso es culpa de los que hacemos cultura. Estoy hablando mucho Hinde ¿no? (risas).