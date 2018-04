La RAE da diez acepciones de la palabra familia. "Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas" es una, y "conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje" otra. La sociología y la psicología han discutido el significado del concepto y los cambios históricos en las modalidades familiares. En una familia hay amor, convivencia, sexo, dinero, trabajo, educación; hay múltiples relaciones personales ensayadas durante décadas. Casi no hay obra literaria que no se ocupe de un modo u otro de narrar alguna forma de familia, y como no podía ser de otra manera la literatura pone el eje en el conflicto, en lo que no funciona. Los hilos convulsos que tejen las familias arman la trama de grandes novelas: