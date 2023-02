Ingreso Mínimo Garantizado: cómo saber si le han generado pagos

Entre enero a noviembre de 2022, 903.909 familias fueron beneficiadas por las trasferencias realizadas por la Alcaldía de Bogotá y Gobierno nacional. Cortesía: Secretaría de Integración Social.

La Secretaría Distrital de Integración Social detalló las operaciones para la entrega de transferencias monetarias ordinarias por parte del programa de Ingreso Mínimo Garantizado, el cual busca beneficiar en 2023 a cerca 280.00 hogares focalizados en situación de pobreza o vulnerables.

La entidad explicó que para 2023 son varios los retos a continuar con objetivo de una inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de la vida de las poblaciones más vulnerables de la ciudad.

Entro los objetivos de la administración se plantea atender a más de 280.000 hogares del programa con transferencias monetarias, con una inversión de $575.000 millones, que incluyen $492.000 millones del nivel central y $83.000 millones de los Fondos de Desarrollo Local.

Cabe recordar que la entrega de esta ayuda monetaria, desde 2021, se está efectuando de manera mensual, por lo tanto, las personas que se encuentren registradas deberán consultar el estado de cuenta a través del siguiente enlace: Consulta/Index.

Entre otros datos publicados por la entidad, se detalló que entre enero a noviembre de 2022, 903.909 familias fueron beneficiadas por las trasferencias realizadas por la Alcaldía de Bogotá y Gobierno nacional:

336.773 hogares con transferencia monetarias por parte de la administración distrital.

184.112 hogares con transferencia monetarias del Gobierno nacional.

353.024 hogares con transferencia monetarias por parte de la Alcaldía de Bogotá y Gobierno nacional.

Cómo saber si se han generado giros por parte del programa de Ingreso Mínimo Garantizado

La Secretaría de Inclusión Social explicó que las familias que se encuentren beneficiadas por esta transferencia y que no hayan recibido aún el giro, podrán acceder a la información de pagos desde el portal web: bogotasolidaria.sdp.gov.co/CO/Consulta/Index.

Una vez allí deberán digitar el nombre, apellido y número de documento con la fecha de expedición y posteriormente dar clic en el botón de ‘Consultar’.

La información que se generará dará a detalle los pagos que ha recibido el hogar, el ciclo al que corresponde, la entidad financiera a través de los cuales se realizaron y el miembro o responsable del hogar que los recibió.

Para mayor información y asesoría sobre el Impuesto Mínimo Garantizado la entidad de Inclusión Social dispuso de 16 subdirecciones locales para la atención al ciudadano. Además, invitó a toda la población en general a no disponer de otros canales que no sean los oficiales de la administración para así evitar posibles estafas.

La secretaría distrital explicó que gracias a denuncias presentadas por la comunidad, se logró evidenciar la difusión de varias piezas gráficas, por las redes sociales, que invitaban a las personas mayores a inscribirse o acudir a sitios específicos para su vinculación a servicios con el distrito.

Ante estas situaciones la subdirectora para la Vejez, Diana Carolina Mora Betancourt, en representación de la Secretaría de Inclusión Social hizo un llamado al cuidado y al no creer en información no oficial.

“Le decimos claramente a las personas mayores de Bogotá y sus familias que la Secretaría Distrital de Integración Social no cobra por ningún servicio dirigido a esta población, por favor, no entreguen su información personal ni su dinero a personas desconocidas que hacen estas convocatorias masivas o que piden sus datos por redes sociales. Cualquier trámite o información la pueden solicitar directamente en la Subdirección Local de su residencia”.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las transferencias monetarias del IMG?

Desde octubre de 2022, los requisitos para ser beneficiario son:

Estar registrado(a) en el Sisbén de Bogotá. Puede realizar su consulta aquí

Estar clasificados en los grupos A, B o C1, C2 y C3 del Sisbén IV.

Contar con una cuenta activa con las entidades financieras que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda: Davivienda (Daviplata), Bancolombia (Ahorro a la Mano – ALM y Nequi), Movii, Banco de Occidente (Dale) y Powwi.

La entidad de Integración Social recordó que los hogares que cuenten con Sisbén III o que aún no tengan la encuesta Sisbén, pueden solicitarla en sisbensol.sdp.gov.co/registro-solicitudes, o de manera presencial en los puntos de atención de la RedCADE.

Cabe señalar que todos los hogares beneficiarios no reciben el mismo monto de dinero. Según la secretaría con el IMG, “quienes más necesitan reciben más y quienes menos lo necesitan, reciben menos”. A lo que se refiere, que actualmente el monto máximo es de $660.000 y el mínimo es de $55.000.

Estos valores entregados a los hogares son diferenciados y responden a los conceptos de equidad y justicia social. Los cuales se basan en tres principios:

Progresividad: los más pobres tienen más necesidad.

Sensibilidad demográfica: hogares de mayor tamaño necesitan más.

Complementariedad: hogares que no reciben de otros programas necesitan más.

¿Por qué hay familias que no reciben el Ingreso Mínimo Garantizado?

La secretaría explicó que las familias que no reciben este auxilio se da porque no cumplen con los requisitos definidos (anteriormente). Asimismo, el distrito identifica si el hogar está recibiendo beneficios de otros programas sociales de la nación o de la administración distrital y define si requiere de una transferencia monetaria adicional para cubrir la totalidad del Ingreso Mínimo Garantizado.

Así pues, los hogares que ya reciben el monto total del subsidio que otorgaría el Distrito, no reciben pagos complementarios, ya que está cubierto en su totalidad por otro subsidio. La entidad indicó que este programa de la Alcaldía de Bogotá trabaja en complementariedad con otros subsidios, para lograr una mejor equidad y distribución de los recursos.

Finalmente, la secretaría aclaró que si los beneficiados de este auxilio no han realizado el retiro de las transferencias no las pierde. Los ingresos monetarios que no hayan sido retiradas por el titular quedan disponibles en la entidad financiera donde tiene su cuenta activa.