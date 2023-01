“Sonaba como si se fuera a acabar el mundo”: los relatos de la tragedia en Rosas, Cauca

Deslizamiento en Rosas, Cauca. Ejército Nacional.

La situación en el municipio de Rosas, Cauca, sigue siendo de alta complejidad, con el paso de los días se siguen conociendo historias, pues mientras los damnificados intentan buscar algunas de sus pertenencias, otros relatan sus vivencias en medio de la emergencia, destacando que perdieron todo y que están en la calle.

En las redes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), se dio a conocer un fuerte testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia. Aunque muchos colombianos se enteraron de esta situación a primera hora del día, en el lugar de los hechos se estaba librando una batalla contra la naturaleza desde la madrugada, pues sobre las 3 de la mañana, la montaña crujió.

En la vereda El Chontaduro había pocas casas, de las cuales salieron todas las personas hacia la parte alta, pues se presumía que la montaña podría generar una avalancha y arrasar con todo. El desespero era uno solo, sumado a la incertidumbre de lo impredecible.

Uno de los habitantes de la zona, relató:

“A las 3 de la mañana salimos nosotros, nos fuimos corriendo de aquí para arriba, claro, cuando ya empezó a sonar esa parte de allá y sonó durísimo, nosotros dijimos que nos tocaba que irnos a todas las familias. De aquí para arriba son cuatro casitas y todos llegamos y nos reunimos, luego nos fuimos de aquí para arriba, y toda la gente ya había salido y nos fuimos todos para la última casita de la vereda, estábamos desesperados y con mucho miedo”.

Habitante de Rosas, Cauca relata como vivió la tragedia. Captura - CRIC

La extensa montaña empezó a rugir desde la parte alta, pues desde ahí ya se habían hecho llamados de alerta, pero la parte baja de la misma estaba desprotegida, aunque entre la misma comunidad habían recomendado evacuar, no obstante, se pensó que era un simple comentario temerario y pasó desapercibido.

“Y es que eso suena muy duro, esto sonaba como si se estuviera acabando el mundo. Había alertas para la parte de arriba, pero a nosotros no nos habían dicho nada, la comunidad nos había dicho que teníamos que irnos, porque más para arriba estaba feo, pero como uno a veces no cree, uno dice que puede ser un chisme”, expuso el ciudadano.

A su vez, el habitante de Rosas expresó que fue notoria la falta de acompañamiento por parte de las autoridades, pues hubiesen atendido el llamado de evacuación oportuna, si se hubiera tratado de una recomendación oficial. En medio de la emergencia, varias personas corrían despavoridas con linternas buscando refugió, pues la penumbra, la única que los vigilaba.

“Si hubiera habido alguien que nos hubiera dicho que eso era serio, nos hubiéramos ido y de pronto, alcanzábamos a sacar las cosas. La gente corría por ahí con internas de noche, eso como hasta las 4 de la mañana se veía gente que corría por ahí, porque prácticamente toda la vereda y todo ese sector tocó evacuarlo, porque dicen que se está escuchando que, suena mucho el cerro del otro lado y aún no se sabe qué va a pasar”.

A modo de solicitud, añadió: “Les pedimos que no nos abandonen, que estamos jodidos; prácticamente estamos en la pura calle, no tenemos nada, ni para salir con cualquier ropita. Les pedimos que no nos abandonen, que nos acompañen en esto, porque prácticamente queda uno de un rato para otro en la calle, no tiene nada”.

