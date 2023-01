Duván Zapata ya no es el preferido del Atalanta: no se descarta su salida del club

El delantero colombiano Duván Zapata podría ser puesto en la ventana de fichajes del Atalanta. Instagram Gewiss Stadium.

Las principales ligas del fútbol europeo siguen en curso y los colombianos continúan buscando una oportunidad de mejorar sus actualidades deportivas en este nuevo año. No obstante, el panorama para el delantero Duván Zapata parece no tener claridad. La prensa italiana afirmó que el Atalanta podría llegar a vender otros jugadores en este mercado de invierno, y que el colombiano ya no está protegido de una posible salida.

Fue el portal Tuttomercattoweb.com el que mencionó que el Atalanta podría invertir en nuevos delanteros, sacando a algunos que no están dando resultados en la plantilla actual, donde incluyeron a Zapata:

“Atalanta en esta ventana de mercado de fichajes puede vender otro de sus grandes nombres para dejar sitio a jugadores jóvenes. Entre estos, con Rasmus Højlund en la plataforma de lanzamiento, también está Duvan Zapata... Se necesitará la oferta adecuada por el colombiano, pero Zapata ya no es intocable”.

Dentro de los valores aproximados que el conjunto de Bérgamo pediría como mínimo por el caleño se encuentra la cifra de 20 millones de euros y si bien todavía se mantiene como un número bastante alto, a comparación de otros años es el más bajo hasta el día de hoy.

Según el portal especializado en estadística y mercados del fútbol, Transfermarkt, desde 2020 el valor de los derechos deportivos del colombiano ha venido en descenso. Fue en agosto de ese año la última vez que se avaluó positivamente, de resto su precio ha ido cayendo con fuerza, reduciéndose en 10 millones de euros por año.

Por el momento, debido a su inestabilidad física, Zapata no cuenta con el puesto titular en el equipo Nerazzurri. El joven Rasmus Højlund, de tan solo 19 años es quien lo está reemplazando principalmente y si el vallecaucano no logra encontrar un equilibrio en su estado físico, posiblemente pierda en su totalidad el puesto en el onceno inicial.

La actual campaña de Duván ha sido su peor desde que arribó al club de la Dea. Tan solo ha conseguido tener minutos de juego en 11 partidos y únicamente ha firmado 1 gol, además de 1 asistencia.

Te puede interesar: La nueva lesión de Luis Muriel que lo dejó afuera de la convocatoria del Atalanta para enfrentar a Bolonia

El último partido del vallecaucano fue ante Bologna por la jornada número 17 de la Serie A. Allí, Zapata entró como suplente y jugó un total de 56 minutos, aunque no logró hacerlos valer a plenitud, ya que no consiguió cumplir su cometido de encontrar el fondo de la red.

No obstante, Duván casi se pierde este encuentro nuevamente por una lesión, mismas que lo tienen en el limbo. Ante Spezia, el artillero sufrió una contusión en su rodilla izquierda y estuvo cerca de ausentarse, no obstante evolucionó rápidamente y pudo estar a consideración de su técnico Gian Piero Gasperini.

El siguiente encuentro del colombiano será el domingo 15 de enero ante Salernitana por la fecha número 18 del rentado local italiano, donde podría acumular más minutos de juego.

‘El toro’ espera poder encontrar estabilidad en su estado físico para así poder retomar su mejor nivel de juego, que en algún punto lo llevó a ser uno de los delanteros más codiciados del fútbol italiano. Zapata espera al menos, antes de buscar otro equipo, poder completar el contrato actual con Atalanta que lo vincula hasta mediados de junio del 2024.

Seguir leyendo: